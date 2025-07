Comic-Con di San Diego | come mai Marvel Studios DC Studios Lucasfilm e altri non saranno presenti?

La Marvel Studios, DC Studios, Lucasfilm e altri giganti dell'intrattenimento hanno scelto di non partecipare al Comic-Con di San Diego di quest'anno, lasciando spazio a nuove strategie e priorità. Nonostante l'assenza di alcuni nomi di punta, l'edizione promette comunque sorprese e anticipazioni esclusive, dimostrando che il mondo dei fumetti e dei supereroi è in continua evoluzione. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa attesa manifestazione!

DC Studios ha saltato il Comic-Con di San Diego dello scorso anno, ma Superman era nel bel mezzo delle riprese e solo Creature Commandos era in produzione. Questo ha permesso ai Marvel Studios di rubare la scena con un panel sensazionale, conclusosi con la rivelazione che Robert Downey Jr. avrebbe interpretato il Dottor Destino del MCU nei prossimi film di Avengers. Anche Captain America: Brave New World e Thunderbolts * sono stati menzionati, ma entrambi hanno avuto risultati inferiori alle aspettative, una volta usciti in sala all’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

