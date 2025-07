Maltempo al Nord nubifragi in provincia di Como e Bergamo | 13 voli dirottati

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord Italia ha portato temporali intensi e nubifragi, causando disagi e vari danni nelle province di Como e Bergamo. Le precipitazioni hanno scatenato lamentele tra i viaggiatori e alterato numerosi piani di viaggio: 13 voli sono stati dirottati su altri aeroporti, e quelli in partenza hanno subito ritardi e cancellazioni. La situazione resta critica, con le autorità al lavoro per gestire le emergenze e ripristinare la normalità.

L’attesa ondata di maltempo nel Nord Italia è arrivata, con temporali e acquazzoni in diverse regioni – dalla Lombardia al Veneto – che hanno fatto scendere le temperature di 10 gradi. Le forti piogge hanno causato diversi danni, soprattutto in provincia di Como e Bergamo. 13 voli diretti all’aeroporto di Orio al Serio sono stati dirottati su altri scali (nove a Bologna, tre a Milano Malpensa e uno a Verona), mentre quelli in partenza hanno registrato ritardi. Nel Comasco, soprattutto nel capoluogo e a Cantù, le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, con allagamenti diffusi e disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maltempo al Nord, nubifragi in provincia di Como e Bergamo: 13 voli dirottati

