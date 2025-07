Il Viminale chiede 3 milioni per il Leoncavallo La presidente delle mamme | Non paghiamo

In un clima teso tra istituzioni e comunità, il Viminale richiede 3 milioni di euro al Leoncavallo per l’occupazione dello stabile, mentre la presidente delle mamme annuncia: “Non paghiamo.” Un’ingiunzione che rischia di restare senza soluzione, evidenziando le tensioni e le controversie che coinvolgono diritti, legalità e solidarietà. La vicenda apre uno spiraglio sulla complessità di un conflitto che va oltre una semplice questione economica.

Leoncavallo, il Viminale chiede alle Mamme Antifasciste i 3 milioni di euro pagati per il mancato sgombero - Lo scorso 26 marzo il ministero dell'Interno ha risarcito il gruppo Cabassi per oltre 3 milioni di euro su disposizione della Corte d'Appello di Milano ... Scrive fanpage.it