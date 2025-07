Wesley Juve | si complica il suo passaggio alla Roma? Due fattori ostacolano i giallorossi è cambiato tutto nelle ultime ore! Ecco perché

Il trasferimento di Wesley Juve alla Roma si fa sempre più complicato: due fattori chiave ostacolano i giallorossi nelle ultime ore. Tra multa da tre milioni di euro imposta dalla UEFA e una trattativa in salita, il futuro del giocatore sembra prendere una piega imprevista. La finestra di mercato della Roma si tinge di sfide e incertezze, rendendo il trasferimento un vero rompicapo. Ma cosa succederà davvero? Restate con noi per scoprirlo.

Wesley Juve: più complicato il suo trasferimento alla Roma? Due aspetti ostacolano i giallorossi, cambia tutto nelle ultime ore. Una multa e una trattativa in salita. Il calciomercato della Roma vive ore complesse, come titola oggi in prima pagina il Corriere Roma. Da un lato, il club giallorosso deve fare i conti con una sanzione di 3 milioni di euro da parte della UEFA per violazioni del Fair Play Finanziario. Dall’altro, la strada per arrivare al primo obiettivo di mercato, il terzino Wesley, si fa sempre più difficile a causa della valutazione del Flamengo e della forte concorrenza. La multa UEFA e l’assalto a Wesley. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juve: si complica il suo passaggio alla Roma? Due fattori ostacolano i giallorossi, è cambiato tutto nelle ultime ore! Ecco perché

