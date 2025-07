Nubifragio a Bergamo voli dirottati

Un violento nubifragio ha colpito Bergamo, creando caos negli aeroporti locali. Alcuni voli sono stati dirottati verso altri scali, causando ritardi e disagi ai viaggiatori in partenza e in arrivo. La situazione sta ancora evolvendo, mentre le operazioni di riposizionamento degli aerei cercano di tornare alla normalità. In queste circostanze, la pazienza e l'attenzione alle comunicazioni sono fondamentali per affrontare al meglio questa improvvisa emergenza.

13.36 Un forte nubifragio si è abbattuto sulla Bergamasca: alcuni voli diretti all'aeroporto di Orio al Serio sono stati dirottati su altri scali. Ritardi per diversi voli in partenza. 13 i voli in arrivo dirottati: 9 a Bologna, 3 a Malpensa e uno a Verona. Partenze ritardate in attesa del riposizionamento degli aerei dirottati altrove. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

