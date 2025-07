Quirinale Renzi | o si vincono elezioni o nel 2029 avremo La Russa

Nel panorama politico italiano, il 2029 rappresenta un traguardo cruciale: senza una vittoria netta, rischiamo di trovarci in un'epoca dominata dalla stagnazione o, peggio, da scenari imprevedibili come la "russa" del futuro. Renzi avverte: o si conquista il consenso e si plasmam la scena politica, oppure il nostro destino sarà scritto altrove. La sfida è aperta: il tempo delle illusioni è finito, ora bisogna agire decisamente.

Genova, 5 lug. (askanews) - "Nel 2029 si vota il Presidente della Repubblica", per cui "non venite a chiederci miracoli come nel 2015 e nel 2022, perchĂ© nel '15 e nel '22 ci abbiamo messo una pezza e che pezza, anzi permettetemi di inviare un deferente saluto al Presidente Sergio Mattarella. Nel 2015 e nel 2022 abbiamo fatto i miracoli" ma "nel 2029 senza numeri non si fanno i miracoli. Allora o si vincono le elezioni e si creano le condizioni per evitare il La Russa di turno al Quirinale oppure si consegna il paese nelle mani della destra". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi imitando, in alcuni passaggi del suo intervento di apertura all'Assemblea nazionale del partito in corso a Genova, la voce del presidente del Senato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net