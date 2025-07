Nubifragio in Italia | strade allagate e persone intrappolate nelle auto Succede di tutto

In Italia, un violento nubifragio ha colpito Como e i suoi dintorni, trasformando strade in veri e propri fiumi e creando situazioni di emergenza. Auto intrappolate, persone in difficoltĂ e autoritĂ mobilitate per gestire il caos: un episodio che mette in evidenza la forza della natura e la necessitĂ di prepararsi a eventi sempre piĂą estremi. La costante attenzione ai cambiamenti climatici diventa ora una prioritĂ per tutelare vite e territori.

Una bomba d'acqua si è abbattuta all'alba su Como e sulla provincia, provocando allagamenti diffusi, raffiche di vento e grandine. Tra le zone piĂą colpite, piazza Cavour, dove l'acqua ha rapidamente invaso la carreggiata, costringendo le autoritĂ a deviare il traffico. In via Scalabrini, Grandate, San Fermo della Battaglia e in altri snodi strategici, le strade si sono trasformate in fiumi. Numerosi automobilisti sono rimasti intrappolati nei veicoli sommersi, in particolare nei sottopassi, dove l'acqua ha raggiunto livelli critici. Auto bloccate nei sottopassi, soccorsi in azione. Il sottopassaggio di Grandate è diventato una trappola d'acqua: alcune auto sono state completamente sommerse, con i conducenti bloccati all'interno fino all'arrivo dei vigili del fuoco.

