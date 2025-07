Urla e caos nel capanno… Un macello Choc a Temptation Island Filippo Bisciglia costretto a intervenire

Il ritorno di Temptation Island 2025 si preannuncia come un vero terremoto emotivo, con urla e caos che scuotono il capanno. La prima puntata ha già acceso i riflettori su tensioni difficili da contenere, portando Filippo Bisciglia a intervenire per placare gli animi. Tra liti furiose e rivelazioni shock, il reality si prospetta ancora più esplosivo. Ma quale sarà il destino delle coppie coinvolte? La risposta arriva solo con il prosieguo di questa stagione imperdibile.

È bastata una sola puntata per far esplodere il caos a Temptation Island 2025. Il reality di Canale 5 è tornato in onda giovedì 3 luglio con la nuova edizione girata in Calabria, e già dopo i primi confronti tra le coppie si respira aria di crisi. Tra liti, gelosie e rivelazioni taglienti, alcune relazioni sembrano sul punto di crollare. Al centro della bufera in particolare due coppie, quelle composte da Sonia M e Alessio, e Antonio e Valentina. E mentre il pubblico si prepara a una seconda puntata che si annuncia molto scoppiettante, voci clamorose iniziano a trapelare da dietro le quinte. Nuove tensioni, infatti, sarebbero esplose durante una delle ultime registrazioni.