4 luglio Joey Chestnut vince il ‘Nathan’s Hot Dog Eating Contest

Joey Chestnut, anche noto come “The Jaws” (lo squalo), ha vinto la “Nathan’s Hot Dog Eating Contest” la più importante gara per mangiatori di hot dog degli Stati Uniti che si tiene come da tradizione ogni 4 luglio a Coney Island in occasione del giorno dell’Indipendenza. Chestnut, 41 anni, ha ingurgitato 70 hot dog e mezzo in 10 minuti, non superando il suo record del 2021 di 76 panini. Per il mangiatore di Westfield, Indiana, si è trattato della 17a vittoria in 20 partecipazioni alla competizione alla quale però non ha partecipato l’anno scorso. “Avrei voluto mangiarne un paio in più. Mi dispiace ragazzi”, ha detto Chestnut alla folla che inneggiava il suo nome. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 4 luglio, Joey Chestnut vince il ‘Nathan’s Hot Dog Eating Contest”

