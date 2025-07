nubifragio nel bergamasco voli su orio al serio dirottati a bologna malpensa e verona

Un violento nubifragio ha colpito la Bergamasca, causando disagi significativi all'aeroporto di Orio al Serio. I voli sono stati dirottati su Bologna, Malpensa e Verona, e alcune partenze hanno subito rallentamenti in attesa di condizioni più sicure. La situazione resta monitorata attentamente mentre aeroporti e autorità collaborano per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. La priorità è ripristinare la normalità nel minor tempo possibile.

Bergamo, 5 luglio 2025 – In seguito al forte nubifragio che si è abbattuto questa mattina in molte zone della Lombardia e, in particolare, sulla Bergamasca, diversi voli diretti all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio sono stati dirottati su altri scali e i voli in partenza hanno registrato qualche ritardo. In particolare 13 i voli in arrivo dirottati: 9 a Bologna, 3 a Malpensa e uno a Verona. Alcune partenze poi sono ritardate in attesa del riposizionamenti dei velivoli dirottati. Treviglio la più danneggiata. PRESSPHOTO Firenze. maltempo: albero caduto in lungarno ferrucci. Foto Marco MoriNew Press Photo Il nubifragio che questa mattina si è abbattuto sulla Bergamasca ha colpito in particolare la città di Treviglio, a pochi chilometri dallo scalo aeroportuale di Orio al Serio, dove si sono registrate raffiche di vento molto forti, che hanno causato la caduta di alcune piante sulle strade e su alcune auto in sosta.