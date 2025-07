Tramvia Firenze | nuovi cantieri in viale Europa da lunedì 7 Stop servizio tra Leopolda Porta al Prato e Stazione

Firenze si prepara a un’estate di lavori con nuovi cantieri in viale Europa, che dal 7 luglio interromperanno il servizio tra Leopolda, Porta al Prato e la Stazione. Mentre i quartieri sono sovraccarichi di operazioni e il traffico si congestiona, è evidente come le opere pubbliche, pur vitali, stiano mettendo a dura prova la città. La domanda ora è: come potrà Firenze riprendersi e ripartire dopo questa fase di intensa trasformazione?

Continua l'apertura di nuovi cantieri estivi a Firenze, nonostante la città sia ormai paralizzata dalla giungla di lavori ovunque. I quartieri sono in ginocchio, le attività commerciali soffrono ed il traffico è paralizzato

