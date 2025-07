Nubifragi e grandinate al Nord ancora caldo record al Sud | voli dirottati a Orio al Serio Allerta maltempo anche domenica – Foto e Video

L'Italia si trova divisa tra scenari climatici contrapposti: al Nord, nubifragi e grandinate scatenano disagi e voli dirottati all'aeroporto di Orio al Serio, mentre al Sud le temperature record sfidano il caldo estremo. Un Paese in fermento, costretto ad affrontare maltempo e ondate di caldo storico che continuano a scuotere la penisola. La situazione è in evoluzione, e l’allerta maltempo si estende anche a domenica, con immagini e video che testimoniano questa realtà drammatica.

L’Italia si spacca tra nord e sud, il maltempo scuote il settentrione, mentre in meridione continuano le temperature record. È stata una mattinata di disagi all’aeroporto di Orio al Serio, dove un violento nubifragio ha costretto alla deviazione di numerosi aerei in arrivo. Il maltempo non ha investito solo la provincia di Bergamo, ma ha interessato anche altre zone della Lombardia, in particolare il Comasco, dove la pioggia battente e il vento forte hanno provocato allagamenti e ulteriori disagi. A Milano, nella prima parte della mattinata, si sono registrate piogge deboli ma diffuse, durate un paio d’ore, prima di lasciare spazio ad ampie schiarite. 🔗 Leggi su Open.online