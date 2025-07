Il portachiavi diventa una pistola e spara la scoperta de Carabinieri a Napoli

In un mondo dove l’inaspettato può nascondersi ovunque, anche tra le chiavi di casa, i carabinieri di Villaricca, Napoli, hanno sequestrato un portachiavi ormai trasformato in vera arma da fuoco. Un dispositivo tascabile, con un anello per essere portato ovunque, che poteva esplodere proiettili calibro 7.65 con un semplice gesto. Scopriamo come un oggetto quotidiano possa celare un pericolo così insospettabile, e cosa si cela dietro questa sorprendente scoperta.

(Adnkronos) – Una pistola portachiavi sul comodino in grado di esplodere proiettili calibro 7.65: è l'insolita arma sequestrata dai carabinieri a Villaricca, Napoli. Un piccolo dispositivo, tascabile, con un comodo anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa. Abbinate due cartucce, pronte ad essere esplose premendo i bottoni posizionati sul dorso. Il portachiavi era sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

