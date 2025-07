Causa da record dura mezzo secolo giudice condanna lo Stato a risarcire 400 euro per ogni anno di ritardo

Una battaglia legale lunga mezzo secolo finalmente si conclude con una vittoria storica. Il Tribunale di Venezia ha condannato lo Stato italiano a risarcire 400 euro per ogni anno di ritardo in una causa iniziata negli anni ’70 tra Demanio e proprietari terrieri. Una sentenza che segna un importante precedente nel riconoscimento dei diritti e della giustizia. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda straordinaria e il suo significato per il futuro.

La causa civile tra Demanio e proprietari terrieri al Tribunale di Venezia si trascinava addirittura dagli anni ’70. Per la sentenza ci sono voluti 50 anni durante i quali molti protagonisti della vicenda sono deceduti o andati in pensione. Ora lo stesso Tribunale ha condannato lo Stato italiano a indennizzare i tre ricorrenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: causa - stato - record - dura

Gioielli dei Savoia restano allo Stato, Bankitalia vince causa: "Non erano beni personali", 6732 brillanti e 2mila perle da 300 mln€ - I celebri gioielli dei Savoia resteranno allo Stato, poiché la Banca d'Italia ha vinto la causa contro Vittorio Emanuele e altri membri della famiglia.

Il caldo torrido di questi giorni in Italia sta mettendo a dura prova anche le strade, oltre che la resistenza delle persone. Mercoledì pomeriggio sull’autostrada A4 Torino-Trieste l’asfalto ha iniziato a deteriorarsi a causa delle temperature record, rendendo neces Vai su Facebook

Causa da record dura mezzo secolo, giudice condanna lo Stato a risarcire 400 euro per ogni anno di ritardo; La causa dura mezzo secolo: risarciti con 400 euro per ogni anno di ritardo; Bologna è una città africana con temperature record: 38,2 gradi e minima più alta di sempre a 27,3.

Causa da record dura mezzo secolo, giudice condanna lo Stato a risarcire 400 euro per ogni anno di ritardo - La causa civile tra Demanio e proprietari terrieri al Tribunale di Venezia si trascinava addirittura dagli anni ’70 ... Riporta fanpage.it

La causa dura mezzo secolo: risarciti con 400 euro per ogni anno di ritardo - Dopo mezzo secolo di battaglia legale per terreni sul litorale veneziano, lo Stato dovrà pagare indennizzi fino a 12. Scrive ilfattoquotidiano.it