salerno tentata rapina a euronics

Nella notte appena trascorsa, una banda di quattro persone ha tentato di svaligiare il negozio Euronics Tufano in via Werner, Salerno. Con un furgone come ariete, hanno sfondato la saracinesca, ma si sono scontrati con la pronta reazione di un vigilantes. La loro audace operazione è stata interrotta sul nascere, dimostrando ancora una volta che il coraggio e la pronto intervento possono fare la differenza tra successo e fallimento.

Una banda di quattro persone attentato nella notte appena trascorsa di effettuare una rapina ai danni del negozio Euronics Tufano in via Werner. Dopo aver sfondato la saracinesca dell'esercizio commerciale che rivende Elettronica è situato nella zona industriale di Salerno con un furgone utilizzato come ariete, i ladri si sono trovati però di fronte un vigilantes. La guardia giurata nonostante la minaccia di una pistola si è opposto ai ladri e li ha messi in fuga, evitando che gli stessi mettessero segno il colpo. Ad indagare ora sono gli agenti della squadra Mobile di Salerno.

