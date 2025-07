Alessandro Venturelli scomparso la madre si oppone alla nuova richiesta di archiviazione Mi diceva mamma stai attenta Perché?

Alessandro Venturelli è scomparso nel nulla a soli 20 anni, lasciando un vuoto nel cuore di Sassuolo. Mentre la richiesta di archiviazione si avvicina, sua madre Roberta si oppone con fermezza, determinata a non arrendersi. “Se il fascicolo si chiude, dal punto di vista pratico non cambia niente,” dice, ma per lei, è fondamentale mantenere viva la speranza e lottare per la verità. Una lotta che non si fermerà.

Sassuolo (Modena), 5 luglio 2025 - Roberta Carassai, suo figlio Alessandro Venturelli è sparito a 20 anni da Sassuolo (Modena) il 5 dicembre 2020. L'8 luglio si decide sull'archiviazione dell'inchiesta. Vi siete opposti con forza, un'altra volta. "Se il fascicolo si chiude, dal pumto di vista pratico non cambia niente. Perché si dovrà comunque continuare a verificare le segnalazioni. Ma per me è importante dare un segnale, una speranza da dare a tutti gli altri familiari che cercano i loro scomparsi. Perché questi allontanamenti volontari crea danni immensi. Nessuno va a capire cosa c'è dietro.

“Quando è scomparso era in preda all’ansia, mi diceva: ‘Stai attenta quando sei in giro’. Temo sia finito in una psicosetta: i giudici non archivino il caso”. L’appello della madre di Alessandro Venturelli - In un mondo in cui le assenze non trovano risposte definitive, la madre di Alessandro Venturelli si erge a voce di speranza e giustizia.

