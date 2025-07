Scuola in crisi studenti sempre più fragili o sistema inadeguato? Il post su Reddit | Il programma è la metà di 20 anni fa ma gli studenti piangono per un 5

Una riflessione scottante attraversa Reddit: tra crisi e nostalgia, emerge un quadro inquietante sulla scuola moderna. Uno studente del liceo classico denuncia pressioni e ansie crescenti, mentre i genitori difendono un sistema percepito come troppo indulgente rispetto al passato. È davvero la fragilità degli studenti o il sistema scolastico a essere inadeguato? La risposta potrebbe cambiare il nostro modo di pensare all'educazione di domani.

Un post su Reddit ha acceso il dibattito sulla scuola contemporanea. Uno studente del liceo classico racconta la sua esperienza di sofferenza quotidiana, tra ansie e stress, mentre i genitori lo accusano di vivere in un sistema scolastico "troppo facile" rispetto al passato.

Castellana (Gilda): “Attuale sistema di reclutamento docenti crea selezione per reddito, non per qualità . Contratto separato per i prof e preside elettivo per cambiare davvero la scuola” [VIDEO INTERVISTA] - Durante il Congresso Nazionale a Roma, Carlo Castellana della Gilda ha evidenziato come l’attuale sistema di reclutamento docenti favorisca la selezione per reddito e non per qualità , proponendo un cambiamento radicale attraverso un contratto unificato e un sistema elettivo per preside e docenti.

Scuola in crisi, studenti sempre più fragili o sistema inadeguato? Il post su Reddit: Il programma è la metà di 20 anni fa, ma gli studenti piangono per un 5

