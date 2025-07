Centrosinistra Renzi | per vincere non possiamo lasciare fuori nessuno

Il cuore della sfida del centrosinistra è l’unità e la capacità di coinvolgere tutti, senza esclusioni. Matteo Renzi sottolinea l’importanza di mettere da parte le divergenze per presentare un fronte compatto e convincente, capace di ascoltare le esigenze di ogni cittadino. Solo così si potrà costruire un’alternativa forte e credibile, capace di vincere le prossime sfide politiche e di rilanciare il futuro del Paese.

Genova, 5 lug. (askanews) - "Io voglio fare il volantone:"Giorgia ma quanto ci costi". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel suo intervento di apertura all'Assemblea nazionale del partito in corso a Genova. "Noi come Italia Viva chiediamo a tutto il centrosinistra di smettere di litigare e andare a distribuire a tutti il Volantone "ma quanto ci costi". "Non ci possiamo permettere di lasciare fuori quelli che non amiamo molto a sinistra" ha detto Renzi, "ma nemmeno di lasciare Enzo de Luca fuori, se l'obbiettivo è vincere bisogna vincere in Campania, in Puglia dove nessuno deve ricattare Antonio Decaro", e poi "bisogna vincere in Toscana e nella partita più difficile che farà la differenza: le Marche, dove Matteo Ricci si trova di fronte un candidato che in questi anni non ha fatto bene alla guida della regione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Centrosinistra, Renzi: per vincere non possiamo lasciare fuori nessuno

In questa notizia si parla di: renzi - vincere - lasciare - fuori

Referendum da flop, Renzi non si meraviglia: “Ingaggiare battaglie ideologiche non fa vincere le elezioni” - Il recente referendum si è rivelato un flop, con una partecipazione deludente e un quorum sfiorato, segnando una chiara battuta d’arresto per le battaglie ideologiche.

Se il centrosinistra vuole vincere, deve costruire un’alternativa al Governo Meloni del 2025 e non al Governo Renzi del 2015. Facciamolo insieme sulle sfide concrete: stipendi, tasse, sicurezza, giovani, sanità. Si può fare ma serve meno ideologia e più politic Vai su Facebook

Centrosinistra, Renzi: per vincere non possiamo lasciare fuori nessuno; Caso scommesse, Abodi: «Fuori dalla Nazionale tutti i giocatori coinvolti». Scoppia la polemica, Renzi: «Pensi a fare il ministro non il Ct»; No, il dibattito no! Sinistra in analisi mentre Meloni gongola e punta a vincere in Emilia e Umbria.

Centrosinistra, Renzi: per vincere non possiamo lasciare fuori nessuno - Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel suo intervento di apertura all'Assemblea nazionale del part ... Lo riporta libero.it

Renzi: “Genova ha spiegato che solo con noi si vince. E ora le Politiche del 2027” - È su questo orizzonte, dall’Acquario di Genova, che Matteo Renzi oggi dall’assemblea nazionale di Italia Viva ... Da genova.repubblica.it