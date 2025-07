Concerti in Piazza della Libertà | rinforzato il parcheggio sottostante

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia in Piazza della Libertà a Salerno! Con l’ampliamento del parcheggio sottostante, l’organizzazione punta a rendere ancora più coinvolgente questa stagione di concerti, partendo dal grande debutto del 12 luglio con il rapper salernitano Capo Plaza. La città si anima: scopri come sarà possibile godersi ogni appuntamento senza pensieri e con il massimo comfort!

Tempo di lettura: < 1 minuto Verranno ufficialmente presentati martedì in una conferenza stampa i cinque concerti che saranno ospitati durante il periodo estivo in Piazza della Libertà a Salerno. Il primo in programma il 12 luglio con il rapper salernitano Capo Plaza. Come già successo per consentire al meglio i concerti di Capodanno sulla piazza centrale di Salerno davanti al Crescent, il parcheggio del sottopiazza chiuderà le sue porte alle 16.30 per permettere poi alle forze dell’ordine di effettuare la bonifica e attenersi ai dispositivi di sicurezza antiterrorismo. Chi vorrà parcheggiare la propria auto proprio nei pressi del Crescent dovrà infatti lasciarla entro l’orario fissato per poi riprenderla al termine di ogni evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it