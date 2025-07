Nuovi dubbi sull’omicidio di Garlasco | un cuscino spostato riapre il caso

Dopo 18 anni, il caso dell'omicidio di Chiara Poggi riemerge con nuovi interrogativi. Un dettaglio apparentemente insignificante, come un cuscino spostato nel soggiorno, potrebbe cambiare le sorti delle indagini. La trasmissione “Quarto Grado” ha portato alla luce questa scoperta, alimentando dubbi e speranze di fare luce sulla verità . La domanda ora è: cosa nasconde davvero questo semplice dettaglio?

Il caso del delitto di Garlasco continua a far discutere. A distanza di diciotto anni, un nuovo dettaglio sembra alimentare i dubbi attorno all’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. La trasmissione televisiva “Quarto Grado”, in onda su Rete 4, ha recentemente attirato l’attenzione su un cuscino giallo e blu trovato spostato nel soggiorno, un dettaglio che potrebbe essere cruciale. Secondo “Quarto Grado”, durante il primo sopralluogo nella casa, si è notata un’anomalia: il cuscino non era al suo posto abituale in cucina, ma sul divano. Questo potrebbe suggerire che qualcuno l’abbia usato, forse per dormire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nuovi dubbi sull’omicidio di Garlasco: un cuscino spostato riapre il caso

In questa notizia si parla di: dubbi - omicidio - garlasco - cuscino

Anna Chiti morta sul catamarano, indagato lo skipper per omicidio. I dubbi sulla caduta con la cima in mano e l’elica ancora accesa - Anna Chiti, 17 anni, morta durante una manovra di ormeggio su un catamarano a Venezia, è al centro di un'inchiesta per omicidio colposo.

Liliana Resinovich pestata e soffocata da qualcuno con un cuscino, l'ipotesi choc di Claudio Sterpin; Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin dubita di Claudio Sterpin: il mistero delle chiavi; La mamma di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: i dubbi sullo scontrino del parcheggio e sulle istruzioni dell'avvocato dei Poggi.

Garlasco, dubbi sull'impronta: l'assenza di sangue, i punti mancanti e perché non incastra Sempio. «Non sufficiente come prova» - Il Mattino - Garlasco, dubbi sull'impronta: l'assenza di sangue, i punti mancanti e perché non incastra Sempio. Riporta ilmattino.it

Garlasco, l'avvocato di Stasi non ha dubbi: "Sulla scena c'erano due persone" - L'avvocato De Rensis ha ribadito di fidarsi dell'incidente probatorio e che il Dna che è emerso dai reperti deve dare fiducia ... msn.com scrive