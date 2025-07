Maltempo voli dirottati e cancellati | caos nell’aeroporto italiano

Il maltempo dirompente ha scatenato un vero caos negli aeroporti italiani, con voli dirottati e cancellazioni che hanno lasciato i passeggeri in balia dell’incertezza. La furia della natura nel Nord Italia, tra piogge torrenziali, grandinate improvvise e venti impetuosi, ha causato disagi diffusi, mettendo a dura prova infrastrutture e servizi di trasporto. Un disastro annunciato che richiede risposte rapide e strategie efficaci per fronteggiare eventi simili in futuro.

Il maltempo si è abbattuto con estrema violenza sul Nord Italia, e in particolare sulla Lombardia, dove nella mattinata di sabato 5 luglio si è verificato un intenso nubifragio che ha causato numerosi disagi in diverse province, soprattutto nel Bergamasco e nel Comasco. Piogge torrenziali, grandinate improvvise e raffiche di vento hanno trasformato in poche ore strade e piazze in fiumi in piena, provocando danni a infrastrutture, veicoli, abitazioni e anche al traffico aereo. A farne le spese è stato soprattutto l’ aeroporto di Orio al Serio, dove il temporale ha costretto alla modifica del piano voli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: maltempo - aeroporto - voli - dirottati

Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video - La Lombardia si trova in ginocchio di fronte a violenti temporali e bombe d'acqua, con allagamenti e voli sospesi all'aeroporto di Orio al Serio.

Maltempo, dirottati a Bologna e Malpensa i voli da Palermo e da Chisnau. In un'ora dovrebbero tornare al Verdi. Atterrato a Parma il Bergamo-Bruxelles Vai su Facebook

#AeroportodiCatania - X Vai su X

Maltempo al Nord, voli dirottati per forti temporali. Violento nubifragio a Como; Maltempo e forti temporali a Bergamo, voli per Orio al Serio dirottati e disagi; Nubifragio nella Bergamasca, 13 voli dirottati dall'aeroporto di Orio al Serio: atterrano a Bologna, Malpensa e Verona.

Maltempo al Nord, nubifragi in provincia di Como e Bergamo: 13 voli dirottati - A causa del maltempo, 13 voli diretti all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) sono stati dirottati. Secondo msn.com

Maltempo al Nord, voli dirottati per forti temporali. Violento nubifragio a Como - Alcuni voli diretti all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) sono stati dirottati su altri scali a causa del forte temporale che si è abbattuto nella pr ... Segnala msn.com