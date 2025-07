Goretti Juventus | c’è anche la sua candidatura per il ruolo di Direttore Tecnico Comolli potrebbe scegliere lui per questi motivi

La Juventus continua la sua riorganizzazione con grande determinazione, puntando a consolidare il proprio assetto dirigenziale. Tra i papabili alla posizione di Direttore Tecnico spicca Goretti, il dirigente della Fiorentina, scelto da Damien Comolli per le sue competenze e visione strategica. La sfida tra le candidate si fa sempre più avvincente: scopriamo perché Goretti potrebbe essere la scelta ideale per rafforzare il progetto bianconero.

Goretti Juventus: è in lizza per il ruolo di Direttore Tecnico. Comolli potrebbe scegliere il dirigente della Fiorentina per questi motivi. La riorganizzazione dirigenziale della Juventus prosegue senza sosta. Il nuovo Direttore Generale, Damien Comolli, è alla ricerca della figura giusta da inserire come Direttore Tecnico, un braccio operativo fondamentale per le strategie di mercato. L'obiettivo, come riporta Tuttosport, è chiudere la scelta entro il 24 luglio, data di inizio del raduno estivo. Tra i vari profili al vaglio, uno dei più concreti e apprezzati è quello di Roberto Goretti. Chi è Roberto Goretti: l'architetto di "miracoli" sportivi.