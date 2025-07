I numeri danno ragione a Valditara | studenti d' accordo sullo stop ai cellulari in classe

I numeri confermano le parole di Valditara: gli studenti sono favorevoli allo stop ai cellulari in classe. Un sondaggio Swg rivela che la maggioranza degli studenti apprezza questa misura, ritenendola essenziale per favorire concentrazione e benessere. Il ministro ha sottolineato come questa iniziativa sia fondamentale per combattere la dipendenza digitale e aiutare i giovani a ritrovare equilibrio e attenzione. Solo così si potrà costruire un ambiente scolastico più sano e stimolante.

I numeri danno ragione al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Secondo un sondaggio Swg, “a grande maggioranza gli studenti sono d'accordo sul divieto dei cellulari a scuola”, ha commentato il ministro, che ospite al Forum in Masseria di Bruno Vespa ha rivendicato l'operazione avviata per combattere la dipendenza digitale di studenti e studentesse e spiegato che solamente così si possono “aiutare i giovani a disintossicarsi dall'abuso dei cellulari” ( Valentina Bertoli ). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I numeri danno ragione a Valditara: studenti d'accordo sullo stop ai cellulari in classe

