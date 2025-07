Sclerosi multipla nuove speranze arrivano dalla sperimentazione Ecco come partecipare

La sclerosi multipla recidivante rappresenta la forma più diffusa di questa malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e in Italia. Ogni giorno, ricercatori e medici lavorano instancabilmente per trovare nuove speranze e terapie efficaci. Le sperimentazioni cliniche aprono ora le porte a chi desidera contribuire attivamente alla ricerca e potenzialmente migliorare la qualità di vita di tanti. Scopri come partecipare e dare il tuo contributo alla lotta contro questa sfida.

La sclerosi multipla recidivante è la forma più comune di sclerosi multipla: è una patologia che colpisce globalmente circa 2,8?milioni di persone ed è caratterizzata da attacchi neurologici (recidive) seguiti da periodi di remissione. Si calcola che in Italia si verifichino circa 113 casi ogni 100.000 abitanti, con punte fino a 176100.000 in alcune regioni come la Sicilia, e addirittura 299100.000 in Sardegna. La prevalenza è nettamente superiore nel sesso femminile: l’esordio si verifica tipicamente tra i 20 e i 40 anni d’età. Le cause sono molteplici, e comprendono fattori genetici, problematiche ambientali, infezioni virali pregresse e disfunzioni di tipo immunitario. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sclerosi multipla, nuove speranze arrivano dalla sperimentazione, Ecco come partecipare

