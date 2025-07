Donna di 42 anni trovata morta in casa mistero alle porte di Roma | il cadavere scoperto all' alba

Un tragico mistero avvolge le prime ore di sabato 5 luglio, quando il corpo senza vita di una donna di 42 anni è stato trovato all’interno di un’abitazione a Manziana, alle porte di Roma. La scoperta ha sconvolto la comunità e aperto un'indagine per fare luce sulle cause di questo drammatico evento. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa inquietante vicenda.

Il corpo senza vita di una donna di 42 anni è stato scoperto sabato 5 luglio, all'interno di un'abitazione a Manziana, Comune alle porte di Roma. La scoperta è stata. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna di 42 anni trovata morta in casa, mistero alle porte di Roma: il cadavere scoperto all'alba

