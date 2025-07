VIDEO | Darby Allin non si ferma mai ora esegue uno stunt in macchina

video darby allin non si ferma mai ora esegue uno stunt in macchina. Ormai sappiamo tutti quanto Darby Allin sia spericolato e sprezzante del pericolo, non solo sui ring di wrestling. Di recente si è cimentato nella scalata al monte Everest, ma evidentemente non riesce a stare senza adrenalina. In attesa del suo ritorno in AEW, Darby si è cimentato in un altro stunt, questa volta a bordo di un’auto. Darby testa un’auto. Tramite un post sui social, Darby Allin ha condiviso la sua ultima manovra spericolata. Questa volta, il suo

Ormai sappiamo tutti quanto Darby Allin sia spericolato e sprezzante del pericolo, non solo sui ring di wrestling. Di recente si è cimentato nella scalata al monte Everest, ma evidentemente non riesce a stare senza adrelina. In attesa del suo ritorno in AEW, Darby si è cimentato in un altro stunt, questa volta a bordo di un’auto. Darby testa un’auto. Tramite un post sui social, Darby Allin ha condiviso la sua ultima manovra spericolata. Questa volta ha eseguito uno stunt a bordo di una vecchia auto. Sostanzialmente si è messo alla guida dell’auto e ha eseguito un salto su un dosso e poi ha mostrato i risultati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: Darby Allin non si ferma mai, ora esegue uno stunt in macchina

In questa notizia si parla di: darby - allin - ferma - esegue

FOTO: Darby Allin ha piantato una bandiera della AEW sulla cima del Monte Everest - Darby Allin ha finalmente raggiunto la vetta del Monte Everest, dopo una scalata iniziata l’8 aprile e mesi di preparazione.

AEW, Darby Allin: quando il peso è solo un numero - Sky Sport - Nella seconda serata di AEW New Year’s Smash, il campione TNT sopravvive a una sfida impossibile contro Brian Cage. Si legge su sport.sky.it