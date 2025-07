Weah Marsiglia | primi contatti per l’esterno della Juve Si fa largo questa pista ora dopo il no al Nottingham Forest ecco cosa potrebbe accadere

Il futuro di Timothy Weah si fa sempre più interessante: dopo il rifiuto al Nottingham Forest, l’esterno statunitense potrebbe approdare all’Olympique Marsiglia. La pista si fa concreta e apre nuove prospettive per il talento bianconero, che potrebbe trovare una nuova casa in Ligue 1. Resta da scoprire se questa trattativa si concretizzerà nei prossimi giorni, segnando una svolta importante nella carriera di Weah.

Il futuro di Timothy Weah si arricchisce di una nuova, affascinante possibilità. L'esterno statunitense, in uscita dalla Juventus, ha attirato l'interesse di un altro importante club europeo. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l' Olympique Marsiglia si sarebbe iscritto alla corsa per il giocatore, avviando i primi colloqui esplorativi con l'entourage e con la dirigenza bianconera.

Da tenere sotto osservazione il contatto, nuovo, tra #Juventus e #Marsiglia per #Balerdi. Segnali positivi da parte del giocatore nei confronti della possibilità di indossare la maglia bianconera. Con il club francese si sta iniziando a parlare anche di #Weah. Vai su Facebook

