Alcaraz replica a Kyrgios | Non mi sorprende nulla soprattutto se è un suo commento Ma su una cosa ha ragione

“Si tratta di commenti divertenti che ogni tanto mi fanno anche ridere. Poi, venendo da Kyrgios.”. Inizialmente stizzito, poi rilassato e con il sorriso. Carlos Alcaraz ha replicato a Nick Kyrgios che durante il podcast UTS aveva dichiarato: “ Sinner avrà una carriera migliore, ad Alcaraz piacciono troppo le ragazze”. Uno scambio di battute simpatico, con protagonista – come spesso accade – il tennista australiano. “Ma tutto questo non ha nulla a che fare con la vita notturna, anche se ovviamente mi piace godermela”, ha precisato Alcaraz. E pensare che a un certo punto Alcaraz ha anche dato ragione a Kyrgios: “Ovviamente abbiamo visto che Jannik ha sempre avuto meno alti e bassi rispetto a me, non è un segreto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it