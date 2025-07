F1 risultati e classifica FP3 GP Gran Bretagna 2025 | Leclerc svetta a Silverstone Hamilton fuori dalla top-10 ma nessun problema

a Maranello si prepara a una sfida entusiasmante per la lotta al titolo di Silverstone. Con Leclerc che domina le FP3 e Hamilton fuori dalla top 10, le carte in tavola si mescolano, promettendo un weekend ricco di sorprese e adrenalina. RiuscirĂ la Ferrari a confermare il suo strapotere o i rivali sapranno sorprendere? Scopriamolo insieme nella fase clou del Gran Premio di Gran Bretagna 2025.

Il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo della terza sessione di prove libere a Silverstone, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Il pilota della Ferrari ha fermato i cronometri sul tempo di 1:25.498, a precedere la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0.068) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0.087). Libere 3 in cui la Rossa ha confermato il potenziale del primo giorno del week end, anche se l’altro alfiere di Maranello è attardato. Lewis Hamilton, infatti, non per sua responsabilitĂ non ha potuto concludere il suo miglior giro cronometrato, che molto probabilmente lo avrebbe portato in rotta di collisione con il risultato di Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, risultati e classifica FP3 GP Gran Bretagna 2025: Leclerc svetta a Silverstone. Hamilton fuori dalla top-10, ma nessun problema

In questa notizia si parla di: silverstone - leclerc - risultati - classifica

F1, Charles Leclerc: “Miglioriamo, ma non ancora per poter vincere. Vedremo a Silverstone” - I podi danno fiducia, siamo piuttosto vicini alla vetta, ma ancora non abbastanza per dominare. Charles Leclerc, terzo in Austria, guarda con ottimismo alla sfida di Silverstone, dove la Ferrari tenterà di perfezionare ulteriormente le prestazioni.

Il ruggito di Hamilton: Sir Lewis mette le cose in chiaro e vola nelle prime libere a Silverstone ? Se c’è qualcuno che sta soffrendo per la mancanza di risultati della Ferrari è proprio Lewis Hamilton. Al pilota britannico non è andata giù la strategia applicata Vai su Facebook

Terminano le FP1 a Silverstone E c'è la #Ferrari davanti #F1 #BritishGP - X Vai su X

GP Gran Bretagna 2025 – Classifica FP3: Leclerc davanti, ma che equilibrio! 4 piloti in un decimo; F1, GP Gran Bretagna 2025: le prove libere in diretta; F1 GP Silverstone, oggi le qualifiche in diretta: Leclerc il più veloce nelle FP3, orari e dove vederle.

GP Gran Bretagna 2025 – Classifica FP1: Ferrari, ottima partenza! Hamilton batte Norris e Piastri, Leclerc 4° - La classifica della prima sessione di prove libere di Silverstone: Lewis Hamilton batte Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc ... Come scrive formulapassion.it

F1 Gp Silverstone diretta qualifiche: LIVE fp3, Leclerc davanti, Hamilton costante ma c'è l'incognita pioggia - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, 12° prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Silverstone. Si legge su sport.virgilio.it