Allo Yacht Club di Monaco tecnologia e innovazione

che rivoluzionano il mondo nautico, unendo eleganza, performance e rispetto per l’ambiente. In questa cornice esclusiva, i protagonisti delle tecnologie marine più avanzate mostrano come il futuro della navigazione possa essere sostenibile e all’avanguardia. Monaco si conferma così come epicentro globale di innovazione, ispirando un settore in continua evoluzione e lasciando il segno come capitale della nautica del domani.

Alla Monaco Energy Boat Challenge, organizzata dallo Yacht Club de Monaco (1-5 luglio), le nuove tecnologie per raggiungere la sostenibilità nel settore del trasporto marittimo sono al centro dell’attenzione con la SeaLab Class e la OpenSea Class. Durante la settimana della Challenge, Monaco si candida ancora una volta a diventare un banco di prova per l’innovazione marittima, un’opportunità unica per vedere in azione l’emergere di soluzioni concrete e comprovate per un futuro più pulito per la nautica da diporto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Allo Yacht Club di Monaco tecnologia e innovazione

Varata la nuova imbarcazione del Team #MessinaEnergyBoat che parteciperà alla prossima edizione della #MonacoEnergyBoatChallenge #MEB #MessinaUniversity Vai su Facebook

