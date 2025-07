LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | subito cinque uomini in fuga

Il Live Tour de France 2025 entra nel cuore dell’azione: oggi, tre GPM attendono i corridori in una tappa ricca di emozioni. Subito cinque uomini in fuga aprono la strada, con il vantaggio che cresce rapidamente. La battaglia si infiamma, e ogni secondo può cambiare la classifica. Resta con noi per non perdere neanche un minuto di questa avvincente corsa, dove ogni pedalata conta e il sogno di vincere si fa sempre più vicino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 Il percorso odierno non sarà del tutto pianeggiante. Verranno infatti affrontati 3 GPM. 13.52 Il gruppo lascia andare, almeno inizialmente, la fuga. 13.48 Vantaggio della fuga che cresce in fretta, ora di 1’36”. 13.45 Si tratta di: Jonas Rutsch (Intermarchè-Wanty), Mathis Le Berre (Arkea B&B Hotels), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Benjamin Thomas (Cofidis) e Matteo Vercher (Team TotalEnergies). 13.42 Allungano subito cinque corridori. 13.40 Parte ufficialmente il Tour de France 2025!!!! 13.39 Ultimo chilometro alla partenza ufficiale! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: subito cinque uomini in fuga

In questa notizia si parla di: fuga - diretta - tour - france

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Tour de France 1976 Il momento più crudele del Tour di Baronchelli. Dopo una fuga lungo la discesa dell'Izoard, dove era virtualmente maglia gialla, a pochi chilometri dall'arrivo di Monginevro viene raggiunto e staccato da Van Impe, Zoetemelk, Poulidor Vai su Facebook

Giro di Svizzera 2025, impresa in fuga di Quinn Simmons! 2° Joao Almeida, Romain Gregoire resta leader; Arriva la fuga, vince Benjamin Thomas! Jonathan Milan e Kaden Groves a bocca asciutta; Campenaerts vince a Barcelonnette! Pogacar giallo.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 1^ tappa a Lilla (oggi sabato 5 luglio) - Diretta Tour de France 2025 oggi sabato 5 luglio, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore della 1^ tappa a Lilla. Come scrive ilsussidiario.net

Il Tour de France irrompe nei pomeriggi di Rai 2 (ed Eurosport) - Ecco dove seguire in diretta TV la Grande Boucle e il calendario delle 21 tappe ... Da davidemaggio.it