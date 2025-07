Ius Scholae Renzi | Tajani ' Ciccio Pasticcio' tornato subito a cuccia

In un turbinio di dichiarazioni e colpi di scena, Antonio Tajani si trova al centro di un’escalation politica che ha catturato l’attenzione di tutti. Tra confusioni e fraintendimenti, il ministro degli Esteri sfida i pronostici, cercando di trovare il suo spazio in un panorama complesso. Ma cosa ci riserva il futuro per Tajani e il suo ruolo nel governo? La risposta si nasconde dietro le tante sfumature di una politica sempre più imprevedibile.

Genova, 5 lug. (askanews) - "Io dico che Antonio Tajani è un uomo che va aiutato, perché vive un momento di difficoltà davvero devastante. Antonio Tajani chi è? Pare sia il ministro degli esteri" ma è "definibile come Ciccio Pasticcio agli occhi degli aficionados della nostra età, della nostra generazione" perché "giovedì va a Farmindustria e dice guardando le telecamere 'io voglio fare lo Ius scholae'" e poi "venerdì Meloni lo richiama e Tajani torna a cuccia con la rapidità di un velocista, torna a cuccia e dice 'No, no, stavo scherzando'". Lo ha detto il leader di Italia Viva nel suo intervento di apertura all'Assemblea nazionale del partito in corso a Genova.

