F1 classifica FP3 del GP di Silverstone | che gara di Leclerc!

Il GP di Silverstone 2025 si conferma come uno dei più avvincenti degli ultimi anni, con una F1 che sorprende per equilibrio e spettacolo. La classifica della FP3 ha regalato emozioni, evidenziando la grande forma della Ferrari e l’ottimo passo di Charles Leclerc, protagonista di una gara brillante. Ora, non resta che scoprire come si svilupperà la sfida nelle qualifiche e in gara, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

F1, il GP di Silverstone non è mai stato così equilibrato: grande gara da parte della Ferrari, ecco cosa ne è derivato. La Formula 1 è giunta al suo weekend n° 12 della stagione 2025. Nella scorsa settimana (weekend del GP d’Austria), la McLaren ha fatto da padrona, con Lando Norris che è riuscito a trionfare nonostante un fortissimo Oscar Piastri, più volte vicino a insidiare il primato del compagno. Con il DNF di Max Verstappen, messo fuori gioco da un errore in curva 2 di Kimi Antonelli, la classifica del mondiale si fa sempre più un duello tra i due compagni della McLaren. Se Piastri e Norris sono rispettivamente a 216 e 201 punti, il terzo posto di Verstappen è solo a 155 punti. 🔗 Leggi su Sportface.it

