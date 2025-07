La svolta di Kyrgios su Sinner e Alcaraz dopo i veleni per il doping si ricrede | Vi spiego perché Jannik avrà più successo

Dopo mesi di polemiche e accuse, Nick Kyrgios sorprende tutti facendo marcia indietro sulle sue precedenti dichiarazioni su Jannik Sinner. In una svolta inaspettata, l’australiano prevede un futuro radioso per l’azzurro, che potrebbe superare il rivale Carlos Alcaraz nel lungo periodo. Quali sono le ragioni di questa nuova fiducia? Scopriamo insieme perché Sinner potrebbe finalmente conquistare il suo spazio tra i giganti del tennis.

Nick Kyrgios sembra aver cambiato registro con Jannik Sinner. Dopo mesi di attacchi velenosi contro l’azzurro per il caso doping e i presunti favoritismi che hanno portato a una squalifica di tre mesi, l’australiano ora si sbilancia con una previsione che vede Sinner piazzarsi nel lungo periodo davanti al rivale Carlos Alcaraz. In un ideale duello tra i due giovanissimi campioni, secondo Kyrgios l’altoatesino ha tutte le carte in regola per battere l’altro, penalizzato piĂą che altro dal suo stile di vita. La previsione di Kyrgios sul futuro di Sinner e Alcaraz. Durante un talk con Patrick Mouratoglou, l’ex coach di Serena Williams, Kyrgios ha risposto senza esitazioni alla domanda su chi avrĂ un futuro piĂą brillante: «Ti dico la mia – ha dichiarato – Dico Sinner, perchĂ© ad Alcaraz piacciono le ragazze». 🔗 Leggi su Open.online