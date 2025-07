Perché la Lazio non può fare mercato? I tre parametri violati quando può tornare a fare acquisti la strategia di Lotito e la posizione di Sarri

La Lazio si trova attualmente bloccata nel mercato a causa del mancato rispetto dei tre parametri stabiliti dalla FIGC: liquidità, indebitamento e costo del lavoro. Questa situazione ha congelato ogni acquisto, lasciando solo uscite fino a gennaio. Ma quando potrà tornare a rinforzare la rosa? La risposta dipende dalla strategia di Lotito e dalla posizione di Sarri, che lavorano per superare questa crisi e riaccendere il mercato biancoceleste.

Blocco totale per la Lazio: sforati i tre parametri FIGC su liquidità, indebitamento e costo del lavoro. Niente acquisti né per la prima squadra né per la Primavera, solo uscite fino a gennaio. Il blocco del mercato imposto dalla Covisoc ha messo la Lazio in una situazione senza precedenti per i capitolini. Per la prima volta, il club non può effettuare alcun acquisto, neanche a parametro zero, né per la prima squadra né per la Primavera.