Esplosione in via Nizza il sospetto atroce | Non è stato un incidente

Una notte terribile che ha sconvolto il cuore di Torino, lasciando dietro di sé un velo di mistero e dolore. L'esplosione in via Nizza 389 non è stata un incidente: il sospetto atroce si fa strada tra le ipotesi, mentre la città si stringe nel ricordo di chi ha perso la propria casa e serenità. La verità emerge lentamente, e ora, più che mai, l'intera comunità chiede giustizia e chiarezza.

È stata una notte buia, illuminata solo da bagliori improvvisi e sinistri. Un boato ha squarciato il silenzio del quartiere Lingotto a Torino, svegliando decine di famiglie nel cuore della notte. Alle 3.10 del 29 giugno, l'ultimo piano di un palazzo in via Nizza 389 è stato devastato da un'esplosione violenta, seguita da un incendio che ha inghiottito tre appartamenti. Le sirene hanno squarciato l'aria, portando con sé il dolore di chi ha perso tutto — e di chi, come Jacopo Peretti, ha perso la vita. Aveva 35 anni, viveva accanto alla mansarda da cui è partito tutto. Il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato.

Torino, paurosa esplosione in un appartamento: cinque feriti in via Nizza - Una notte di paura a Torino, dove un’esplosione devastante in via Nizza ha provocato cinque feriti e un vasto incendio coinvolgendo più appartamenti.

