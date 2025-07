Gli Oasis insieme dopo 16 anni è successo davvero | Liam e Noel cantano Wonderwall lo stadio esplode – Il video

Un emozionante ritorno che ha fatto vibrare il cuore di milioni di fan. Dopo 16 anni di silenzio e tensioni, gli Oasis sono tornati sul palco insieme, regalando uno spettacolo indimenticabile a Cardiff. Liam e Noel Gallagher hanno dimostrato che la magia dei loro brani può risorgere, culminando con l’iconico “Wonderwall”. Un momento storico che rimarrà nella leggenda del rock…

I fratelli Gallagher sono tornati sul palco insieme dopo 16 anni di gelo, e Cardiff ha fatto da cornice al primo concerto della reunion più attesa dell’estate. Il 4 luglio 2025, davanti a quasi 70 mila fan in delirio, Liam e Noel hanno sanato – almeno temporaneamente – quei dissapori che avevano portato alla fine degli Oasis. La band simbolo del britpop anni ’90 non ha deluso le aspettative, aprendo con “Hello” e proseguendo con i classici del loro repertorio, da “Some Might Say” a “Cigarettes and Alcohol”, passando per “Live Forever” dedicata al calciatore del Liverpool Diogo Jota, scomparso tragicamente a 28 anni. 🔗 Leggi su Open.online

