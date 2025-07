Cinema morto Julian McMahon | volto di ‘Streghe’ ‘Nip Tuck’ e ‘I Fantastici 4’

È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Julian McMahon, un attore versatile e amato dal pubblico internazionale. Con ruoli iconici come Cole in ‘Streghe’ e il Dottor Christian Troy in ‘Nip/Tuck’, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema e della televisione. La sua battaglia contro il cancro si è conclusa a 56 anni, portando via un talento comunque destinato a essere ricordato. La sua eredità vivrà nei cuori di milioni di fan.

Cinema: è morto a 56 anni l’attore Julian McMahon, noto per i suoi tanti ruoli da protagonista in serie tv e film, come il demone Cole in ‘Streghe’, il dottor Christian Troy in ‘ NipTuck ‘, il Dottor Destino ne ‘I Fantastici 4’ e il protagonista di ‘FBI: Most Wanted’. Ne dà notizia la moglie Kelly McMahon in una nota ufficiale diffusa ai media specializzati. L’attore da tempo stava lottando contro il cancro. La nota della moglie Kelly. “Desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro “, ha dichiarato la moglie di McMahon, in una nota diffusa da Deadline. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema, morto Julian McMahon: volto di ‘Streghe’, ‘Nip/Tuck’ e ‘I Fantastici 4’

In questa notizia si parla di: mcmahon - morto - julian - cinema

Julian McMahon morto dopo una lunga malattia, addio all’attore di Streghe e Nip/Tuck - Il mondo dello spettacolo piange una stella straordinaria. Julian McMahon, celebre attore australiano noto per “Streghe”, “Nip/Tuck” e “Fantastici Quattro”, ci ha lasciato all’età di 56 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore.

È morto Julian McMahon, addio all'attore di cinema e tv protagonista di "Streghe" e "Nip/Tuck". Figlio dell'ex premier australiano Billy, aveva 56 anni ed era malato di cancro - X Vai su X

Ci lascia Julian McMahon - aveva 56 anni e sarà ricordato per Nip/Tuck, The Residence e Streghe. https://cinemaserietv.it/personaggi/e-morto-julian-mcmahon-star-di-streghe-e-the-residence-aveva-56-anni/ Vai su Facebook

Julian McMahon, morto il protagonista di “Nip/Tuck”, “Streghe” e “I Fantastici 4”; È morto l’attore australiano Julian McMahon, noto per le serie tv “Streghe” e “Nip/Tuck”; È morto Julian McMahon, addio all’attore di cinema e tv protagonista di “Streghe” e “Nip/Tuck”.

Julian McMahon morto dopo una lunga malattia, addio all’attore di Streghe e Nip/Tuck - L’annuncio della moglie: “Il mio amato marito è morto serenamente dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il ca ... Lo riporta msn.com

È morto Julian McMahon, la star di Streghe e Nip/Tuck aveva 56 anni ed era malato di cancro - È morto Julian McMahon, un volto amatissimo di cinema e tv, protagonista – tra gli altri – di “ Nip/Tuck ”, “ Streghe ” e “ I Fantastici 4 ”. Da ilfattoquotidiano.it