dal weekend meno caldo e violenti temporali con grandine

Il caldo intenso che ha infiammato l’Italia negli ultimi giorni sta per lasciare il passo a un cambiamento climatico deciso. Un fronte freddo si avvicina, portando con sé temporali violenti e grandinate, segnalando la fine dell’ondata di calore e l’inizio di un nuovo scenario atmosferico. Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, spiega come queste perturbazioni ci offriranno un meritato respiro, anche se accompagnate da capricci improvvisi della natura.

Il caldo che in questi giorni ha infuocato l'Italia ha i giorni contati. Un fronte freddo sta per portare una boccata d'ossigeno sul nostro Paese, ma sarà accompagnato da violenti temporali. Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l'imminente cambio di scenario. "Le temperature - dice - hanno toccato valori eccezionali, ma ciò che preoccupa maggiormente non è il picco in sè, quanto la durata di queste ondate di caldo estremo. Se 40 anni fa queste potevano durare 2-3 giorni e non si ripetevano per più di due volte nell'arco dell'estate, adesso sono lunghe e ripetute anche a breve distanza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net