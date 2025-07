Al Quasar Institute di Roma ‘Stese al Sole’ mostra di design ecosostenibile

Il Quasar Institute di Roma apre le sue porte a una mostra innovativa: “Stese al Sole – Design che Respira”. In un momento cruciale per il pianeta, questa esposizione celebra la sostenibilità attraverso creazioni che uniscono estetica e rispetto ambientale. Un’occasione unica per scoprire come il design possa diventare protagonista di un futuro più verde e consapevole, invitandoci a riflettere sul nostro ruolo nel preservare il nostro mondo.

(Adnkronos) – Sarà inaugurata lunedì 7 luglio alle 19, nella sede del Quasar Insitute a Via Crescenzio 17A, la mostra "Stese al Sole – Design che Respira". In un tempo in cui l'urgenza ecologica chiede a gran voce nuove visioni e nuovi gesti, il Quasar Institute apre le sue aule per accogliere una mostra di .

