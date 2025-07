Commerciante si rifiuta di dargli i soldi lui lo aggredisce con un bottiglia | arrestato

Una notte di tensione a Macerata, dove un giovane extracomunitario ha tentato di rapinare un commerciante, reagendo con violenza quando l’uomo gli ha rifiutato il denaro. La situazione è degenerata: l’aggressore ha preso una bottiglia di vetro e ha scagliato un atto di follia, portando all’arresto da parte delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia quanto la legalità sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

Macerata, 5 luglio 2025 – Notte di follia in centro storico a Macerata, dove un extracomunitario pluripregiudicato è stato arrestato per tentata rapina. E’ successo attorno alla mezzanotte di ieri, quando la polizia ha bloccato un giovane straniero che aveva minacciato poco prima un noto commerciante, al quale aveva chiesto dei soldi. Al rifiuto dell’esercente, l’extracomunitario ha impugnato una bottiglia di vetro e ha proseguito la sua azione tentando di colpire il commerciante, che però è riuscito a difendersi e ad allertare le forze dell’ordine. Subito è intervenuto il personale della Squadra Volante, che ha immobilizzato il ragazzo, portato poi in Questura per gli atti di rito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it