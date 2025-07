Nuotando nella follia la recensione | un thriller che fa acqua

"Nuotando nella follia" si presenta come un thriller che, pur promettendo suspense e tensione, finisce per fare acqua da tutte le parti. Al centro della vicenda, Sabrina, giovane nuotatrice dagli ambiziosi sogni olimpici, si trova invischiata in una spirale pericolosa dopo aver accettato un lavoro come istruttrice. La sua ossessione e un amore proibito portano a conseguenze sempre più inquietanti. Una trama intrigante, ma che si perde tra troppi cliché e forzature, lasciando il pubblico deluso.

Al centro di Nuotando nella follia una nuotatrice che accetta un lavoro come istruttrice di una bambina e si infatua del padre di famiglia che l'ha assunta, con conseguenze sempre più pericolose. Su Rai2 e RaiPlay. Sabrina è una giovane nuotatrice che culla grandi sogni olimpici. Un giorno però le sue ambizioni si infrangono bruscamente, quando non riesce a qualificarsi per i giochi estivi. In più la ragazza ha sviluppato un'insana ossessione nei confronti del suo allenatore, un uomo più grande di lei e già sposato, dal quale viene respinta, e arriva addirittura al punto di tentare di ucciderlo affogandolo in piscina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nuotando nella follia, la recensione: un thriller che fa acqua

