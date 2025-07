Rubarono anche una medaglia al valore sgominata banda di ladri seriali | dieci furti tra Lucca e Capannori

Una banda di ladri seriali, responsabile di dieci furti tra Lucca e Capannori, ha scatenato l'attenzione delle forze dell'ordine. Dopo mesi di indagini, i carabinieri di Capannori hanno smantellato questa pericolosa banda, che non si è fatta scrupoli nel rubare anche una medaglia al valore. La scoperta di questa rete criminale testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza dei cittadini e preservare il rispetto delle regole.

Lucca, 5 luglio 2025 - Dopo mesi di indagini serrate, i carabinieri della stazione di Capannori hanno identificato e denunciato tre uomini ritenuti responsabili di una lunga serie di furti in abitazione, consumati e tentati tra i comuni di Lucca e Capannori tra marzo e maggio 2025. Si tratta di un 56enne, un 31enne e un 46enne — i primi due di origini macedoni e il terzo originario di Merano (BZ) — tutti domiciliati a Pisa, in localitĂ Coltano, e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Le indagini, durate circa tre mesi, hanno permesso di attribuire al trio ben dieci episodi criminosi, grazie a servizi di pedinamento, appostamenti e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rubarono anche una medaglia al valore, sgominata banda di ladri seriali: dieci furti tra Lucca e Capannori

