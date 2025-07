Techetechetè le anticipazioni della puntata di oggi 5 luglio 2025

Techetechetè, il programma di Rai1 che ogni sera ci accompagna in un affascinante viaggio tra musica e ricordi, torna con una puntata speciale dedicata alla poesia, l’ingrediente segreto che trasforma emozioni in canzoni indimenticabili. Oggi, 5 luglio 2025, scopriremo insieme un protagonista il cui nome potrebbe sfuggire, ma le sue melodie no: ed è proprio lui a regalarci emozioni senza tempo. Ed è…

Parole e musica, gli ingredienti principali che trasformano le emozioni in canzoni e le canzoni in un ricordo che non si cancella mai. Techetechetè, il programma di Rai1 che ogni sera ci accompagna in questo viaggio nostalgico, oggi 5 luglio 2025 ci propone una puntata speciale, in cui la poesia è l’argomento principale. Il protagonista risponde a un nome che forse non tutti ricordano subito, ma che tutti, inconsapevolmente, hanno cantato. Ed è quello di Sergio Bardotti. Techetechetè, le anticipazioni del 5 luglio. Piazza grande, Occhi di ragazza di Gianni Morandi, Ti lascerò: sappiamo bene che basterebbero questi titoli per far sognare intere generazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it