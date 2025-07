Problemi all’udito all’ospedale di Cona uno dei primi impianti cocleari smart in Italia

Un traguardo rivoluzionario per la cura dell'udito in Italia: all'Ospedale di Cona, sotto la guida del professor Stefano Pelucchi, è stato eseguito con successo uno dei primi impianti cocleari smart nel nostro Paese. Questa innovativa procedura apre nuove speranze e opportunità per i pazienti con problemi uditivi, dimostrando come tecnologia e competenza possano trasformare vite. Un passo importante che segna un futuro promettente nel campo dell’otorinolaringoiatria.

Ferrara, 5 luglio 2025 - Un importante passo avanti nel campo dell’ otorinolaringoiatria all’ Ospedale di Cona. L'équipe, guidata dal professor Stefano Pelucchi (anche direttore del Dipartimento interaziendale Testa – Collo), ha recentemente eseguito con successo l'installazione di uno dei primi impianti cocleari smart in Italia in una paziente di circa 50 anni residente in provincia di Ferrara. Questa procedura innovativa, realizzata dalla dottoressa Michela Borin e dal suo team, segna un traguardo importante per la sanità ferrarese e per il futuro dei trattamenti per la sordità, offrendo nuove prospettive per un'esperienza uditiva ottimale e personalizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Problemi all’udito, all’ospedale di Cona uno dei primi impianti cocleari smart in Italia

