Marco Carta si esibisce per la Venier | fan emozionati | ma lui fa una gaffe

Marco Carta a Sanremo 2020? La sua confessione a Domenica In : Domenica In: Marco Carta fa una confessione sul Festival di Sanremo Scalda i motori Domenica In per lo speciale dedicato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo targato, per la seconda volta consecutiva, Claudio Baglioni. Mara Venier ha deciso di aprire la puntata del 3 febbraio con il talk dedicato alla kermesse musicale italiana. Marco Carta, a Domenica In, ha svelato qualcosa su una sua possibile futura partecipazione al Festival di ...

Marco Carta e Barbara D’Urso : frecciatina di Mahmood prima di Sanremo : Sanremo 2019: Mahmood lancia una frecciata a Barbara D’Urso e Marco Carta Mahmood è il vincitore di Sanremo Giovani, dopo Einar Ortis, e la prossima settimana parteciperà alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, guidato per la seconda volta consecutiva dal direttore artistico Claudio Baglioni. L’artista italo-egiziano ha vinto grazie al singolo ‘Gioventù Bruciata’, brano che gli ha permesso anche di portarsi a casa ...

Mauro Corona Vs Marco Minniti/ Video Cartabianca : 'Non mi prenda per il cu*o - non dica stupidaggini' : Mauro Corona contro Marco Minniti, Video Cartabianca: 'Non mi prenda per il cu*o, non dica stupidaggini'. Ecco cosa è successo

Cartabianca - lite tra Mauro Corona e Marco Minniti : Duro scontro tra Marco Minniti e Mauro Corona a Cartabianca. E pensare che i due pochi minuti prima si erano scambiati attestati di stima e dolci parole. Ma all’ex ministro dell’Interno è bastato poco per cambiare espressione e passare dal sorriso divertito ai plateali segni di stizza.Tutta colpa della soppressione del Corpo Forestale, divenuta un vero e proprio chiodo fisso per l’alpinista, che ogni settimana chiede alla Berlinguer di ...

Cartabianca - Alessandra Moretti sugli immigrati : "Sbarchi e morti diminuiti grazie a Marco Minniti" : Si parla di immigrazione a Cartabianca e Alessandra Moretti, ospite di Bianca Berlinguer, non riesce proprio a dare merito a Matteo Salvini degli effetti positivi della linea dura sulla diminuzione degli sbarchi. Per la piddina non bisogna certo ringraziare il ministro dell'Interno leghista. No. "E'

Uomini e Donne news - Marco Cartasegna fidanzato? Damante svela tutto e lo gela : Uomini e Donne news, Marco Cartasegna si è fidanzato? Strane rivelazioni su Instagram Marco Cartasegna è fidanzato? Le news di Uomini e Donne sull’ex tronista provengono da una fonte insolita: Andrea Damante! I due ex tronisti sono molto amici e si frequentano parecchio negli ultimi mesi. Grazie a dei video su Instagram abbiamo visto che […] L'articolo Uomini e Donne news, Marco Cartasegna fidanzato? Damante svela tutto e lo gela ...

Marco Carta contro Al Bano Carrisi : 'Non mi lasciava cantare con quel vocione che ha' : Marco Carta ospite nel salotto di Vieni da Me condotto da Caterina Balivo si è sottoposto al gioco dei cassetti. Attraverso l'apertura dei cassetti, gli ospiti ripercorrono alcune fasi salienti che hanno caratterizzato la loro vita. Il cantante sardo durante l'intervista ha lanciato una frecciatina ad Al Bano Carrisi. Fresco del successo al Festival di Sanremo con il brano 'La forza mia', Marco Carta nel 2009 fu invitato nel programma ''Una voce ...

Marco Carta da Caterina Balivo su Albano : “Non ti lascia modo di cantare…”Leggi l’intervista : Marco Carta ha ricordato a Vieni da me il difficile duetto con Albano, stuzzicando il cantante di Cellino: “Non ti lascia modo di cantare, vuole essere molto presente”. Su Claudio Lippi: “Ce l’ho nel... L'articolo Marco Carta da Caterina Balivo su Albano: “Non ti lascia modo di cantare…”Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Marco Carta parla della sua sessualità e lancia un appello al fidanzato : Marco Carta e il coming out: il retroscena su Claudio Lippi Qualche mese fa Marco Carta ha scelto Barbara D’Urso e il salotto di Domenica Live per fare coming out. Innamorato, ha voluto scoprire le carte dopo anni difficili in sui si è visto costretto a stare in silenzio, nonostante i numerosi outing che lo volevano a tutti i costi omosessuale. Attraverso il suo profilo Instagram, il cantante sardo ha fatto una riflessione sul 2018, un ...

Marco Carta e quel duetto con Albano : "Non ti lascia modo di cantare - vuole essere molto presente" : Un duetto difficile, difficilissimo. Marco Carta ricorda l’esibizione con Albano in occasione dell’edizione del 2009 di Una voce per Padre Pio.Fresco vincitore del Festival di Sanremo, il cantante cagliaritano si ritrovò a duettare con l’artista di Cellino a causa di un imprevisto: “Avrebbe dovuto cantare Arisa con lui, ebbe problemi di voce e toccò a me. L’ho odiata. Albano non mi lasciava modo di cantare, ha un vocione e la tempra di un ...

Marco Carta prima di Capodanno confessa : “Non avrei detto che…” : Marco Carta, bilancio del 2018 all’insegna dell’amore e del coming out Un altro anno sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci. Molti sono stati i Vip, attraverso i social, che hanno ripercorso nelle ultime ore i 12 mesi del 2018 ricordando momenti più o meno belli e difficili. C’è chi, come Marco Carta ha condiviso un semplice pensiero chiaro e conciso. Il 2018 è stato molto importante per il cantante, soprattutto a ...

Guess My Age : Papi riparte con Giulia De Lellis e Marco Carta : Enrico Papi Tra i programmi più riconoscibili di Tv8 c’è Guess My Age – Indovina l’età: l’access prime time, condotto da Enrico Papi, troverà così spazio in palinsesto anche nel 2019 e tornerà in onda proprio nel primo giorno del nuovo anno. Com’è capitato ad agosto scorso, le prime nove puntate del 2019 vedranno l’intervento di alcuni vip. Mara Maionchi, Alda D’Eusanio, Giulia De Lellis (in attesa di approdare al serale di Uomini e Donne), ...

Marco Carta avrebbe rivelato “i nomi dei cantanti gay non ancora dichiarati” ma lui si infuria : “Perché dire balle?” : “Marco Carta rivela i nomi dei cantanti gay ancora non dichiarati“, un articolo con protagonista il ragazzo cagliaritano impegnato a fare outing a molti suoi colleghi: da Marco Mengoni, a Paolo Meneguzzi fino a Michele Bravi. Una notizia che in poche ore era iniziata a circolare sui social e che ha suscitato la reazione furiosa dell’ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo che non avrebbe mai rilasciato ...

Marco Carta furioso. La clamorosa smentita : “Basta dire ba**e!” : Marco Carta arrabbiato dopo le feste di Natale contro le fake news Marco Carta è molto infastidito e arrabbiato. Il popolare cantante sardo si è scagliato contro alcuni siti web che hanno riportato una (non) notizia secondo cui avrebbe svelato i nomi di alcuni suoi colleghi che, a differenza sua, non hanno ancora fatto coming out. Dopo aver rivelato di essere innamorato di un uomo a Domenica Live, Marco Carta ha rilasciato diverse interviste ...