Campidoglio | più punti in appalti da assunzioni a persone in difficoltà

(Di domenica 3 febbraio 2019) Roma – Assumere ex detenuti, ex tossicodipendenti,disabili o con disagio mentale,che per avanzata eta’ anagrafica sono tagliate fuori dal mondo del lavoro, donne vittime di violenza o tratta, rifugiati politici.Sono alcune categorie difragili la cui assunzione, all’interno di una impresa, potra’ essere considerata una “miglioria”, da valutare in caso di parita’ di punteggio, nelle gare odi RomaCapitale. È quanto prevede una Memoria approvata dalla Giunta Capitolina.“Nessuno deve rimanere indietro. È nostro impegno e responsabilita’ costruire una comunita’ inclusiva, in cui tutti possono avere un’opportunita’ o una nuova occasione lavorativa. L’idea e’ nata dalla necessita’ di ‘chiudere il cerchio’ avviato con il progetto ‘Mi riscatto ...