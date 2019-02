Calciomercato Inter | Marotta parla di Conte

Milan super - Inter ok - Juve da 5 : il "pagellone" di Calciomercato : Milan sì, Inter ni, Juventus no. È in estrema sintesi il giudizio che si può dare alle tre sorelle del calcio italiano ora che è finalmente terminato il mercato di riparazione. Come da tradizione, la ...

Calciomercato chiuso? Se ci fosse bisogno ci sono ancora gli svincolati : ecco i nomi più interessanti : Calciomercato, la sessione invernale in Serie A si è chiusa ieri, ma le occasioni per rafforzare le rose ci sono ancora grazie agli svincolati Il Calciomercato in Serie A si è chiuso ieri, senza particolari botti tra le big, con qualche discreto scossone invece per le cosiddette piccole che hanno messo in atto delle vere e proprie rivoluzioni. Se qualcuno dovesse però avere ancora bisogno di puntellare la rosa, sino al mese di marzo sarà ...

Calciomercato : da Piatek a Sanabria - i movimenti più interessanti della Serie A : Non è più tempo di correttivi e nuovi innesti in Serie A: il 31 gennaio si è chiuso il Calciomercato di riparazione di gennaio. Tra pochi acquisti di grido e qualche cessione eccellente, il club protagonista è il Milan, capace di spendere oltre 70 milioni di euro per due giovani di talento come Piatek e Paquetà. Nessun acquisto per il Napoli e soprattutto per la Roma che, nonostante le croniche difficoltà, non ha ...

Calciomercato Inter : Chiesa - è duello con la Juventus? : L’Inter continua ad osservare Federico Chiesa, centrocampista della Fiorentina in grande spolvero e prova a contrastare la concorrenza della JuventusCalciomercato / SERIE A – A poche ore dalla sfida Interna contro la Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in casa Inter si continua a respirare un grande clima di cambiamenti e di clamorosi ribaltoni, soprattutto al termine di questa stagione. Beppe Marotta, arrivato da ...

Calciomercato Inter - pugno duro su Perisic e Miranda : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è alle prese con due casi a dir poco spinosi. Stiamo parlando ovviamente dei “mal di pancia” occorsi negli ultimi giorni a Ivan Perisic e a Joao Miranda. Sia l’esterno offensivo che il difensore centrale avrebbero chiesto la cessione in questi ultimi giorni di mercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Monaco […] L'articolo Calciomercato Inter, pugno duro su Perisic e Miranda ...

Calciomercato Milan - sorpasso sull’Inter per Carrasco in prestito : Calciomercato Milan – Dopo i colpi Paquetá e Piatek il mercato dei rossoneri non sembra accennarsi a fermarmi. In questi ultimi due giorni infatti il direttore generale, Leonardo, sarebbe alla ricerca di un altro grande acquisto. L’obiettivo sarebbe quello di rendere la rosa a disposizione del tecnico, Gennaro Gattuso, il più completa possibile per riuscire […] L'articolo Calciomercato Milan, sorpasso sull’Inter per ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Velluzzi - Gazzetta dello Sport - : "Perisic non sarà ceduto - piccole mosse in questa sessione" : Per l'occasione abbiamo Intervistato Francesco Velluzzi , firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione finale di questo frenetico mercato: " Questo è il mercato di ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Velluzzi - Gazzetta dello Sport - : "Perisic non sarà ceduto - piccole mosse in questa sessione" : Per l'occasione abbiamo Intervistato Francesco Velluzzi , firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione finale di questo frenetico mercato: " Questo è il mercato di ...

Calciomercato Inter - Marotta fa il punto della situazione : “abbiamo ascoltato il desiderio di Perisic - ma…” : L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro, soffermandosi su Perisic e De Paul Il turno di Coppa Italia da superare e le ultime ore di mercato da vivere con il fiato sospeso. In casa Inter sono ore frenetiche, sia in ambito sportivo che di mercato, con una semifinale da conquistare e una rosa da definire. LaPresse/Francesca Soli Sul match con la Lazio è Intervenuto l’amministratore delegato ...

Calciomercato Parma - Bruno Alves rinnova e inguaia l’Inter : vicino anche l’arrivo di Jacopo Sala dalla Samp : Il difensore portoghese ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con gli emiliani, vicini anche a chiudere per Sala dalla Sampdoria Il Parma blinda Bruno Alves, rinnovandogli il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il prolungamento dell’accordo tra il portoghese e il club emiliano inguaia l’Inter e le altre pretendenti, dal momento che serviranno adesso due milioni di euro per mettere le mani sull’ex Porto. La ...

Calciomercato Inter – Forte pressing su Bergwijn del PSV : pronta una cifra record per assicurarsi il dopo Perisic : L’Inter studia il colpo per il dopo Perisic: Forte pressing per l’esterno del PSV Steven Bergwijn, cercato anche da Manchester United e Bayern Monaco Gli ultimi giorni del mercato invernale dell’Inter sono stati molto movimentati. A tenere banco è il reparto ‘cessioni’ con Ivan Perisic che ha chiesto apertamente di andare via. Viste comunque le mancate offerte (quella dell’Arsenal in particolare) e le ...

Calciomercato LIVE - DIRETTA 30 gennaio : per Perisic si allontana l’Arsenal. Resterà all’Inter? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa di capire quali siano le possibilità di vedere Ramsey ...

Calciomercato Inter - difficile cedere Perisic e Miranda : si complica anche l’affare Carrasco : Diminuiscono sensibilmente le possibilità per l’Inter di cedere Perisic e Miranda, consequenzialmente si complica anche l’affare Carrasco Il mercato dell’Inter si avvia verso la conclusione senza sussulti, considerando le difficoltà sorte nell’ambito delle cessioni di Perisic, Miranda e Candreva. AFP PHOTO / Giuseppe CACACE Per quanto riguarda innanzitutto l’esterno croato, pare che non sia arrivata ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Ausilio : 'Perisic resta! Sessione per noi chiusa' : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Piero Ausilio blocca la partenza di Ivan Perisic, rimarrà anche Joao Miranda. Sfumano gli arrivi di Almiron e Brazao.