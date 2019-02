Sampdoria | Gabbiadini in versione cantante ma il risultato… VIDEO

Sampdoria - Gabbiadini e la performance canora ‘da brividi’ : l’attaccante paga pegno davanti ai compagni [VIDEO] : Gabbiadini e le sue ‘doti nascoste’: il neo acquisto della Sampdoria paga pegno cantando una canzone di Eros Ramazzotti a cena Manolo Gabbiadini in questa sessione di mercato è volato dal Southampton alla Sampdoria, ritornando a vestire la maglia di un club di Serie A, dopo la sua esperienza in Premier League. L’attaccante ha perciò pagato dazio come ‘neo-acquisto’ dei blucerchiati e, durante l’ultima ...

Sampdoria-Udinese 4-0 : doppietta di Quagliarella - chiudono Linetty e Gabbiadini : Giornata speciale per Quagliarella, che con una doppietta di rigore eguaglia il record di Batistuta. Partita chiave per la Samp, che travolge un'opaca Udinese e vola in classifica, con il sogno ...

Sampdoria - Gabbiadini : 'Mi aspetto molto da me stesso - in Inghilterra...' : Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita con la Fiorentina: 'Mi aspetto molto da me stesso, conosco le mie qualità. Voglio dare il massimo per raggiungere l'Europa. In Inghilterra i primi sei mesi ho avuto alti e bassi, ...

Sampdoria - parla Flachi : 'Quagliarella va clonato - a Gabbiadini manca qualcosa' : Al Franchi domani si affronteranno la squadra che più di tutte ha segnato la carriera del numero 10, quella blucerchiata, e la formazione che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Ovviamente l'...

Sampdoria - Gabbiadini è già caldo : GENOVA - Manolo Gabbiadini e la Sampdoria , spegnete le luci in sala che va in onda un altro film d'autore. Bene, bravo e adesso ci aspettiamo il bis dopo quel biennio super sotto la Lanterna con 15 ...

Sampdoria - Osti : 'Gabbiadini ci rinforza - ora le uscite' : Carlo Osti , direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan: ' Gabbiadini alza l'asticella e le ambizioni di un gruppo che fin qui ha fatto molto bene . Arriva a rinforzare un reparto già molto forte, il ...

Sampdoria - l’annuncio dell’arrivo di Gabbiadini è esilarante : Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Southampton Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manolo Gabbiadini (nato a Calcinate, Bergamo, il 26 novembre 1991). Poi arriva l’esilarante annuncio su Twitter. “Manolo leaves”. Un cartello con due direzioni: Sampdoria e Brexit. “Manolo ha votato per l’Europa, e voi?”. Poi ...

Sampdoria - ecco Gabbiadini : visite ok. Domani sarà in tribuna al Ferraris : visite mediche stamane al Laboratorio Albaro per Manolo Gabbiadini, che subito dopo si è recato presso la sede blucerchiata di Corte Lambruschini. In serata, poi, nel consueto ritiro blucerchiato del ...

Calciomercato Sampdoria - è ufficiale il ritorno di Manolo Gabbiadini : GENOVA - La firma è finalmente arrivata: i tifosi della Sampdoria possono riabbracciare quello che è stato uno degli attaccanti blucerchiati più talentuosi degli ultimi anni, Manolo Gabbiadini . La ...

Coppa Italia Sampdoria - Giampaolo : «Gabbiadini? Non abbiamo preso Koulibaly o Pjanic» : GENOVA - Marco Giampaolo apre così la conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Milan : " Quando si gioca dopo la sosta c'è sempre l'incognita, bisogna verificare quello che ...

Calciomercato Sampdoria - completate le visite mediche di Gabbiadini : GENOVA - Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini . L'attaccante, che torna alla Samp dopo quattro anni, è stato acquistato ...

Calciomercato Sampdoria - Gabbiadini completa le visite mediche : GENOVA - Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini . L'attaccante, che torna alla Samp dopo quattro anni, è stato acquistato ...

Fantacalcio Gabbiadini - come cambia la Sampdoria : consigli e dettagli : Fantacalcio Gabbiadini – “Sono molto contento di ritrovare la Sampdoria. Ci siamo voluti a vicenda”. Queste le prime parole da blucerchiato di Manolo Gabbiadini, appena sbarcato nell’aeroporto di Linate, a Milano. Torna a Genova a quattro anni di distanza, dopo le esperienze con il Napoli e la più recente con il Southampton. Con la Sampdoria, […] L'articolo Fantacalcio Gabbiadini, come cambia la Sampdoria: consigli ...

Calciomercato Sampdoria - Gabbiadini a un passo : domani le visite mediche : Sampdoria Gabbiadini – Prima giornata blucerchiata di Manolo Gabbiadini che ritorna alla Sampdoria: arrivo in Italia mentre le visite mediche per l’ex attaccante del Southampton che lascia l’Inghilterra dopo due anni, sono in programma domani. -> Leggi anche Sampdoria, Gabbiadini dice si e c’è l’accordo con il Southampton Sampdoria Gabbiadini, i dettagli Per lui 51 presenze […] L'articolo Calciomercato Sampdoria, ...