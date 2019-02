Recessione | Bankitalia | ' A pesare è l' incertezza sui conti'

Bankitalia - allarme Recessione. Visco : «Senza riforme l'Italia andrà peggio» : Le prospettive dell'economia italiana «sono oggi meno favorevoli di un anno fa. Sono gravate dal rischio al ribasso che hanno in parte origine estera, ma che continuano a riflettere in...

Bankitalia gela il governo : “Allarme Recessione” : Una crescita nettamente inferiore alle attese. La spinta all’economia su cui contava il governo grazie alla manovra da poco approvata non ci sarà. La Banca d’Italia stima che la crescita del Prodotto interno lordo per quest’anno sarà dello 0,6%, quasi la metà rispetto a quanto previsto da Lega e Cinque Stelle solo poche settimane fa, cioè +1%. Per ...

